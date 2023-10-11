أسعار الذهب اليوم في العراق 11 أكتوبر 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع انخفاض الدولار واحتمال عدم رفع الفائدة الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 78,359 دينار (59.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 68,566 دينار (52.42 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 58,770 دينار (44.93 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,436,972 دينار (1,863 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 78,359,230 دينار ( 59,907 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لتقترب من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، مع تراجع الدولار بعدما أشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة قد يجعل رفع أسعار الفائدة أمرا غير وارد، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.12% إلى 1862 دولار للأوقية.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.05% إلى 1876 دولار للأوقية.