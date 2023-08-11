أسعار الذهب اليوم في العراق 11 أغسطس 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تباين سعر الذهب العالمي فى الوقت الذى يتجه فيه المعدن النفيس لتسجيل أسوأ أداء أسبوعى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 80,613 دينار (61.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,538 دينار (53.92 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,461 دينار (46.22 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,507,064 دينار (1,916 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 80,612,996 دينار ( 61,621 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الجمعة لتستقر بالقرب من أدنى مستوياتها في شهر واحد ، متجاهلة أرقام التضخم الأمريكية للشهر الماضي التي جاءت أخف من المتوقع ، مع اتجاه المعدن الأصفر لإنهاء الأسبوع مسجلا أسوأ أداء في سبعة أيام ، بينما استقر عائد الدولار والسندات الأمريكية على ارتفاع، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1913.95 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن تم التداول بالقرب من أدنى مستوى له منذ 7 يوليو الذي لامسه في وقت سابق من اليوم.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1946.20 دولار.