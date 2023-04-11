أسعار الذهب اليوم في العراق 11 أبريل 2023.. ارتفاع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق بينما صعد سعر الذهب العالمي مع انخفاض الدولار وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 94,182 دينار (64.51 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 82,411 دينار (56.45 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق70,637 دينار (48.38 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,929,052 دينار (2,006 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 94,181,736 دينار ( 64,508 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار بعد انخفاضها أكثر من 1% في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1994.48 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.1 % إلى 1994.60 دولار.