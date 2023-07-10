أسعار الذهب اليوم في العراق 10 يوليو 2023.. المعدن الأصفر يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما تباين سعر الذهب العالمي بعد بيانات التوظيف الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 81,142 دينار (61.87 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,001 دينار (54.14 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 60,858 دينار (46.40 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,523,531 دينار (1,924 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 81,142,477 دينار ( 61,868 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعدما ألقت بيانات وظائف أمريكية في الأسبوع الماضي بظلالها على قوة سوق العمل، الأمر الذي دفع المستثمرين لمزيد من الحذر بخصوص مسار رفع الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1925.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1931 دولارا للأوقية.