أسعار الذهب اليوم في العراق 10 مايو 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق بينما تباين سعر الذهب العالمي قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكى، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 85,588 دينار (65.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 74,891 دينار (57.12 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 64,192 دينار (48.96 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,661,785 دينار (2,030 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 85,587,956 دينار ( 65,273 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء في ظل انتظار المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية المقررة في وقت لاحق اليوم مما قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2032.86 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2041.50 دولار للأوقية.