أسعار الذهب اليوم في العراق 10 أكتوبر 2023.. انخفاض محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعد سعر الذهب العالمى جراء صراع الشرق الأوسط وتراجع الدولار وعائد السندات، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 78,186 دينار (59.77 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 68,414 دينار (52.30 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 58,640 دينار (44.83 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,431,572 دينار (1,859 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 78,185,595 دينار ( 59,775 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الثلاثاء ليواصل رحلة الصعود غداة تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق جراء الصراع في الشرق الأوسط، إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) على الدولار وعوائد السندات، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1862.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1876.90 دولار.