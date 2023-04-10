أسعار الذهب اليوم في العراق 10 أبريل 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى ارتفاع أسعار الذهب فى أسواق العراق بينما تراجع سعر الذهب العالمي بعد بيانات التوظيف الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 84,407 دينار (64.34 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,858 دينار (56.30 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 63,306 دينار (48.26 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,625,049 دينار (2,001 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 84,406,721 دينار ( 64,344 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين لينخفض 1% لما دون الألفي دولار بعدما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية استمرار قوة سوق العمل، الأمر الذي عزز التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) برفع الفائدة مرة أخرى في مايو، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1992.97 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.9 % إلى 2007.80 دولار.