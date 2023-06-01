أسعار الذهب اليوم في العراق 1 يونيو 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما استقر سعر الذهب العالمي وسط ترقب المتعاملين لمسار رفع الفائدة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,875 دينار (63.31 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,518 دينار (55.40 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,157 دينار (47.48 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,577,421 دينار (1,969 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,875,273 دينار ( 63,312 دولار).

سعر الذهب العالمى

واستقر سعر الذهب العالمى خلال تعاملات اليوم الخميس مدعوما بتراجع الدولار وظل حبيس نطاق ضيق في ظل تقييم المستثمرين للتوقعات المتعلقة بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) القادمة بخصوص أسعار الفائدة بعد تصويت حاسم على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1963.49 دولار للأوقية (الأونصة).

كما استقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1963.10 دولار.