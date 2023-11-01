أسعار الذهب اليوم في العراق 1 نوفمبر 2023.. تراجع طفيف

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما هبط سعر الذهب العالمى قبيل قرار السياسة النقدية للمركزي الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,519 دينار (63.76 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,081 دينار (55.79 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,640 دينار (47.82 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,597,428 دينار (1,983 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,518,590 دينار (63,756 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم، بعدما عززت المخاوف إزاء الصراع في الشرق الأوسط أسعار المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا لتتجاوز ألفي دولار للأوقية (الأونصة) الشهر الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1978.36 دولار للأوقية.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1987.00 دولار.