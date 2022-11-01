أسعار الذهب اليوم في العراق 1 نوفمبر 2022.. ارتفاع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي انتعاش أسعار الذهب في أسواق العراق متماشيا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية في الوقت الذي تراجع فيه الدولار الأمريكي وعوائد السندات. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 77,839 دينار ( 53.10 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 68,111 دينار ( 46.46 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 58,380 دينار (39.83 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,420,796 دينار ( 1,651 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 77,839,100 دينار ( 53,100 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار الأمريكي وعوائد السندات، رغم أن الحذر ساد بين المستثمرين في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق توقعات بشأن السياسات ستصدر من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الذي يمتد يومين، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1641.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 21 أكتوبر.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1642.20 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4% مما عزز جاذبية الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أيضا.