أسعار الذهب اليوم في العراق 1 مايو 2023.. المعدن الأصفر يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما انخفض سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 83,441 دينار (63.82 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 73,012 دينار (55.85 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 62,581 دينار (47.87 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,595,002 دينار (1,985 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 83,440,591 دينار ( 63,823 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين متأثرة بارتفاع الدولار، إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1989.10 دولار.