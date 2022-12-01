أسعار الذهب اليوم في العراق 1 ديسمبر 2022.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم الخميس في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما صعدت أسعار الذهب العالمية لتقفز لأعلى مستوى في أسبوعين بعد كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 82,935 دينار (57.19 دولار).

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 72,570 دينار (50.05 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 62,202 دينار (42.90 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 2,579,266 دينار ( 1,779 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 82,934,584 دينار ( 57,193 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس إذ قفز لأعلى مستوى في أسبوعين بعد كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عززت توقعات رفع الفائدة الأمريكية بمعدلات أقل، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1775.77 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ملامسة أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.7 % إلى 1788.90 دولار للأوقية.

وأنهى الذهب معاملات نوفمبر مرتفعا بأكثر من 8% وهو أعلى معدل زيادة شهري منذ يوليو 2020.