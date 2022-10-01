أسعار الذهب اليوم في العراق 1 أكتوبر 2022.. المعدن الأصفر يستقر

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت في العراق، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتى استقرار أسعار الذهب فى العراق رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية عند الإغلاق فى ختام تعاملات أمس الجمعة مع ضعف الدولار، والمخاوف المتعلقة برفع الفائدة الأمريكية قريبا. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى العراق وفقا لأخر التحديثات على موقع gold-price-today.com:

أسعار الذهب عيار 24

استقر متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق عند 78,028 دينار ( 53.44 دولار).

أسعار الذهب عيار 21

ولم يطرأ تغير على متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق التى استقرت عند 68,276 دينار ( 46.76 دولار).

أسعار الذهب عيار 18

واستقر متوسط أسعار الذهب عيار 18 فى أسواق العراق ليسجل 58,522 دينار ( 40.08 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 2,426,666 دينار ( 1,662دولار).

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب 78,027,846 دينار ( 53,444 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وأغلقت أسعار الذهب العالمية مرتفعة فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته الأخيرة ، لكن المعدن النفيس سجل أسوأ ربع له منذ مارس من العام الماضي ، وسط مخاوف من قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع وشيك لأسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1661.89 دولار للأوقية ( الأونصة) بحلول الساعة 1:45 مساءً. وارتفع الذهب بنسبة 1.1 % خلال الأسبوع.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1672 دولارا.

قال دانييل بافيلونيس ، كبير محللي السوق في RJO Futures: “سوق الذهب في منطقة يمكننا أن نرى فيها بعض الاتجاه الصعودى … (لكن) كل هذا يعتمد على ما يفعله الدولار ومعدلات الأسعار في عطلة نهاية الأسبوع”.

وانخفض الذهب بنسبة 8% خلال الربع حتى الآن، وسيكون هذا أيضًا هو الانخفاض الشهري السادس على التوالي للمعدن الأصفر ، وهى أطول سلسلة من الانخفاضات الشهرية في أربع سنوات.