أسعار الذهب اليوم في العراق 1 أغسطس 2023.. عيار 18 يهبط

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ، خلال تعاملات اليوم في العراق، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق العراق، بينما انخفض سعر الذهب العالمي إلا أن المعدن النفيس حقق 2.3% مكاسب شهرية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في العراق، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في العراق 82,286 دينار (62.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,002 دينار (55.05 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق 61,716 دينار (47.18 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى العراق 2,559,102 دينار (1,957 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى العراق 82,286,238 دينار ( 62,910 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وبينما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع بحثا عن إشارات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وفقا لوكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1963.04 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% لتصل إلى 1962.90 دولار للأوقية.