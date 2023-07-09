أسعار الذهب اليوم في السعودية 9 يوليو 2023.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى ختام تعاملات أول أمس بعد بيانات التوظيف الأمريكية التى خالفت التوقعات ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 232.16 ريال (61.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 203.15 ريال (54.17 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 174.12 ريال (46.43 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,220 ريال (1,925 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 232,162 ريال ( 61,910 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس بعدما أثارت بيانات دون المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة شكوكا حول آفاق رفع أسعار الفائدة مجددا واستمرار ذلك بعد يوليو، بحسب وكالة رويترز.