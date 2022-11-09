أسعار الذهب اليوم في السعودية 9 نوفمبر 2022.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية إذ هبطت من أعلى مستوى منذ شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إلا أن الأسعار ظلت في نطاق ضيق نسبيا. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 206.61 ريال ( 54.96 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 180.79 ريال ( 48.09 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 154.96 ريال (41.22 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,426 ريال ( 1,709 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 206,613 ريال ( 54,961 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليهبط من أعلى مستوى منذ شهر الذي سجله في الجلسة السابقة، ومع ذلك ظلت الأسعار في نطاق ضيق نسبيا، إذ يواصل المستثمرون الحذر في انتظار بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1709.60 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1712.30 دولار.

وقفزت أسعار الذهب أكثر من 2% أمس الثلاثاء لتتجاوز مستوى 1700 دولار المهم، مستفيدة من تراجع الدولار وعائدات السندات إلى جانب عمليات شراء فنية.