أسعار الذهب اليوم في السعودية 9 مايو 2023.. المعدن الأصفر يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما تباين سعر الذهب العالمي مع مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 244.73 ريال (65.25 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 214.15 ريال (57.10 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 183.55 ريال (48.94 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,611 ريال (2,029 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 244,735 ريال ( 65,254 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتتحرك في نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي يترقبها المستثمرون بحثا عن أدلة على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2023.41 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 2030.10 دولار.