أسعار الذهب اليوم في السعودية 9 مارس 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع انخفاض الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 219.40 ريال (58.44 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 191.98 ريال (51.14 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 164.55 ريال (43.83 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,823 ريال (1,818 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 219,401 ريال (58,444 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع تراجع الدولار، لكن تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المتشددة بخصوص رفع الفائدة حدت من مكاسب المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1815.58 دولار للأوقية‭ ‬(الأونصة)‭ ‬بعد بلوغ أدنى مستوى لها في أسبوع أمس الأربعاء.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1819.10 دولار للأوقية.