أسعار الذهب اليوم في السعودية 9 سبتمبر 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي اسيتقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا إلا أنه سجل خسارة أسبوعية 0.9%. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 231.48 ريال (61.73 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 202.55 ريال (54.01 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 173.61 ريال (46.30 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,199 ريال (1,920 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 231,475 ريال ( 61,727 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة مع تراجع الدولار، في حين يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأسبوع المقبل لاستجلاء خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى بشأن رفع أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق ، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1920.49 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1942.70 دولار.