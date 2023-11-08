أسعار الذهب اليوم في السعودية 8 نوفمبر 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لخطاب رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جيروم باول وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 237.27 ريال (63.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 207.62 ريال (55.37 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 177.96 ريال (47.46 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,379 ريال (1,968 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 237,275 ريال (63,273 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن أسعار الفائدة من تعليقات رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بعد رسائل متضاربة من مجموعة من صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

ونزلت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية 0.12% إلى 1967 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.03% إلى 1973 دولار للأوقية.