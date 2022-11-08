أسعار الذهب اليوم في السعودية 8 نوفمبر 2022.. تراجع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية متأثرة بارتفاع طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 201.57 ريال ( 53.64 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 176.37 ريال ( 46.93 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 151.18 ريال (40.23 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,269 ريال ( 1,668 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 201,565 ريال ( 53,637 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع، إذ يمكن أن تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع سعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1669.73 دولار للأوقية (الأونصة). وكانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مدعومة بضعف الدولار.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1672.70 دولار.