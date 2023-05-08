أسعار الذهب اليوم في السعودية 8 مايو 2023.. عيار 24 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما صعد سعر الذهب العالمي مع انخفاض الدولار وسط ترقب لبيانات أمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 243.99 ريال (65.06 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 213.50 ريال (56.93 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 183.00 ريال (48.80 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,588 ريال (2,023 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 243,992 ريال ( 65,061 دولارات).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الاثنين مع تراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية رئيسية عن التضخم من المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى فيما يتعلق بالسياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % عند 2020.80 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 2029.30 دولار.