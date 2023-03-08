أسعار الذهب اليوم في السعودية 8 مارس 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا محدودا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما انخفض سعر الذهب العالمي لأدنى مستوى في أسبوع بعد تصريحات رئيس الاحتياطى الفيدرالى، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 219.01 ريال (58.34 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 191.64 ريال (51.05 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 164.26 ريال (43.76 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,811 ريال (1,814 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 219,012 ريال (58,341 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليهبط إلى أدنى مستوى في أسبوع بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إنه من المحتمل أن يتطلب الأمر رفع أسعار الفائدة بأعلى من المتوقع للحد من الضغوط التضخمية، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب 0.1 % في المعاملات الفورية‭‭ ‬‬إلى 1812.44 دولار للأوقية (الأونصة).

و انخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1816.50 دولار.