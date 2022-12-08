أسعار الذهب اليوم في السعودية 8 ديسمبر 2022.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم فى السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، متماشيًا مع تراجع سعر الذهب العالمي مع تعافي الدولار قليلًا. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 215.66 ريال (57.35 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 188.71 ريال (50.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 161.75 ريال (43.01 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,707 ريال ( 1,784 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 215,663 ريال (57,350 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، مع تعافي الدولار قليلًا، بينما ينتظر المشاركون في السوق مزيدًا من التوجيه من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، الأسبوع المقبل، بشأن رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1783.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعها أكثر من 1%، أمس الأربعاء، مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1795.10 دولار.