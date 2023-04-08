أسعار الذهب اليوم في السعودية 8 أبريل 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى استقرار أسعار الذهب فى أسواق السعودية بينما أغلق سعر الذهب العالمي منخفضا محققا مكاسب أسبوعية 2 % ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 242.27 ريال (64.59 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 211.99 ريال (56.51 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 181.70 ريال (48.44 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,534 ريال (2,009 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 242,267 ريال ( 64,585 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم قبل صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة ، لكن المعدن الأصفر اتجه للارتفاع الأسبوعي إذ أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة مخاوف من حدوث تباطؤ، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 2,009.07 دولار للأوقية ( الأونصة).

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو على انخفاض بنسبة 0.5 % عند 2026.40 دولار.