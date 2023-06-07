أسعار الذهب اليوم في السعودية 7 يونيو 2023.. المعدن الأصفر ينخفض

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما استقر سعر الذهب العالمي وسط ترقب لتوجهات البنك المركزي الأمريكي المقبلة حول رفع الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 236.15 ريال (62.97 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 206.64 ريال (55.10 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 177.12 ريال (47.23 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,344 ريال (1,959 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 236,154 ريال ( 62,974 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب استقرارا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين الذين يغلب عليهم الحذر لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، لكن تراجع الدولار شكل دعما للمعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في السوق الفورية الذى استقر عند 1963.83 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب مسجلا 1980.20 دولار.