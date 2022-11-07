أسعار الذهب اليوم في السعودية 7 نوفمبر 2022.. تراجع المعدن الثمين

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الإثنين في السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع الذى سجلته في الجلسة السابقة، مع استعادة الدولار بعض قوته. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 202.89 ريال ( 53.99 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 177.53 ريال ( 47.24 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 152.17 ريال (40.49 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,310 ريال ( 1,679 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 202,886 ريال ( 53,990 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليهبط من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع الذى سجله في الجلسة السابقة، مع استعادة الدولار الأمريكي بعض مكاسبه، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزى العملات الأخرى، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4 % إلى 1672.99دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1676.30 دولار.

وارتفع سعر الذهب 3 % يوم الجمعة مع تراجع الدولار بنسبة 2 % تقريبا بعد أن أنعشت بيانات الوظائف الأمريكية الآمال في أن يكون مجلس الاحتياطي أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.