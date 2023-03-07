أسعار الذهب اليوم في السعودية 7 مارس 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما شهد سعر الذهب العالمي تباينا وسط ترقب لشهادة رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى اليوم، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 222.96 ريال (59.41 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 195.09 ريال (51.98 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 167.22 ريال (44.56 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,934 ريال (1,848 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 222,958 ريال (59,408 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء فى الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس وبيانات الوظائف الشهرية ، وكلاهما قد يؤثر على مسار رفع الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 1847.77 دولار للأوقية ( الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1853.00 دولار.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة التى تستهدف كبح جماح ارتفاع الأسعار من طلب المستثمرين على المعدن الأصفر الذى لا يدر عائدا.