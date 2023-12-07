أسعار الذهب اليوم في السعودية 7 ديسمبر 2023.. المعدن الثمين يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعًا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تباين سعر الذهب العالمى مع ابتعاد المستثمرين عن المجازفات الكبيرة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 244.75 ريال (65.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 214.16 ريال (57.11 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 183.57 ريال (48.95 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,612 ريال (2,030 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 244,751 ريال (65,267 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى تباينًا خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع إحجام المستثمرين عن القيام بمراهنات كبيرة قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها غدًا، والتي قد تقدم المزيد من الدلائل على مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2027 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود لأمريكية الآجلة للمعدن الثمين 0.22% إلى 2043 دولار للأوقية.