أسعار الذهب اليوم في السعودية 7 ديسمبر 2022.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم فى السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا طفيفا ليجرى تداوله ضمن نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى.

وفيما يلي بيانا بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 214.42 ريال (57.02 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 187.62 ريال (49.90 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 160.82 ريال (42.77 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,669 ريال ( 1,775 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 214,423 ريال (57,023 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا طفيفا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليجرى تداوله ضمن نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل لتقييم موقف السياسة النقدية للبنك، بحسب وكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1772 دولارا للأوقية (الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1783.90 دولار.