أسعار الذهب اليوم في السعودية 6 يونيو 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط آمال بتوقف البنك المركزي الأمريكي عن رفع الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 236.55 ريال (63.08 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 206.99 ريال (55.20 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 177.42 ريال (47.31 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,357 ريال (1,962 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 236,551 ريال ( 63,080 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بعدما عززت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) عن تشديد سياسته النقدية هذا الشهر، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في السوق الفورية عند 1961.09 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1977.30 دولار.