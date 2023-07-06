أسعار الذهب اليوم في السعودية 6 يوليو 2023.. ارتفاع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تباين سعر الذهب العالمي مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 232.42 ريال (61.98 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 203.37 ريال (54.23 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 174.31 ريال (46.48 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,228 ريال (1,928 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 232,416 ريال ( 61,977 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس إذ يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بعد نشر محضر اجتماعه في يونيو الذي دعم توقعات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1918.59 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1925.00 دولار.