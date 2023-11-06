أسعار الذهب اليوم في السعودية 6 نوفمبر 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمى مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 239.66 ريال (63.88 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 209.70 ريال (55.90 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 179.74 ريال (47.91 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,453 ريال (1,987 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 239,655 ريال (63,884 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بعد ارتفاع طفيف في عائد السندات الأمريكية وقبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1981.90 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن ارتفع فوق المستوى الرئيسى 2000 دولار يوم الجمعة.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1989.80 دولار.