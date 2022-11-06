أسعار الذهب اليوم في السعودية 6 نوفمبر 2022.. استقرار المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم الأحد في السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية فى الوقت الذى أغلقت فيه أسعار الذهب العالمية مرتفعة فى ختام تعاملات أول أمس لتصعد بأكثر من 2% مع انخفاض الدولار. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 203.29 ريال ( 54.14 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 177.88 ريال ( 47.37 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 152.47 ريال (40.60 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,322 ريال ( 1,684 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 203,290 ريال ( 54,138 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وأغلقت أسعار الذهب العالمية مرتفعة فى ختام تعاملات أول أمس لتصعد بأكثر من 2% مع تراجع الدولار على خلفية بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة في أكتوبر وأثارت التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى سيكون أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا، بحسب وكالة رويترز.