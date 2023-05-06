أسعار الذهب اليوم في السعودية 6 مايو 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية بينما أغلق سعر الذهب العالمي منخفضًا، إلا أنه حقق مكاسب أسبوعية 1.3%. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 243.47 ريال (64.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 213.04 ريال (56.79 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 182.61 ريال (48.68 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7572 ريالًا (2019 دولارًا).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 243,470 ريال ( 64,907 دولارات).

سعر الذهب عالميا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع، فى ختام تعاملات أمس الجمعة، بعد أن خفّفت بيانات الوظائف الأمريكية، التي جاءت أقوى من المتوقع، التنبؤات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، هبطت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1.7% إلى 2015.33 دولار للأوقية، لكنها ارتفعت بنسبة 1.3% للأسبوع، بعد أن قفزت إلى 2072.19 دولار، يوم الخميس.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة منخفضة 1.5% لتسجل 2024.80 دولار.