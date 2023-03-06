أسعار الذهب اليوم في السعودية 6 مارس 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما شهد سعر الذهب العالمي تباينا مع ارتفاع الدولار وسط مخاوف بشأن أسعار الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 223.82 ريال (59.63 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 195.84 ريال (52.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 167.87 ريال (44.73 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,961 ريال (1,855 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 223,817 ريال (59,633 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار مع صدور مجموعة جديدة من البيانات التي عززت المخاوف من أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ستواصل رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب 0.1 % إلى 1853.19 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 15 فبراير يوم الجمعة.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1859.60 دولار.