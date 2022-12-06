أسعار الذهب اليوم في السعودية 6 ديسمبر 2022.. تراجع المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق السعودية، في الوقت الذى شهد فيه سعر الذهب العالمى استقرارا خلال تعاملات اليوم إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن النفيس مع استقرار الدولار. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 214.55 ريال (57.07 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 187.74 ريال (49.94 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 160.92 ريال (42.80 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,673 ريال ( 1,775 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب 214,553 ريال (57,071 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب العالمية استقرارا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المعدن النفيس مع استقرار الدولار بعد تسجيل أكبر قفزة له في أسبوعين في الجلسة السابقة، في حين استمرت المخاوف من رفع أكبر للفائدة الأمريكية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1769.99 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1781.20 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب بعد بلوغ أعلى مستوى في خمسة أشهر ليغلق منخفضا 1.6 % مع تعافي الدولار بعد بيانات عززت تكهنات بأن المركزي الأمريكي قد يرفع سعر الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع في الآونة الأخيرة.