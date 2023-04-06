أسعار الذهب اليوم في السعودية 6 أبريل 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار قبل بيانات التوظيف الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 243.50 ريال (64.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 213.07 ريال (56.79 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 182.63 ريال (48.68 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,573 ريال (2,019 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 243,497 ريال ( 64,907 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتهبط من أعلى مستوياتها في عام إذ استعاد الدولار بعض قوته بينما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لتقييم استراتيجية السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2014.26 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغت أعلى سعر لها منذ مارس 2022 أمس الأربعاء.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.3 % إلى 2029.80 دولار.