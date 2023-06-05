أسعار الذهب اليوم في السعودية 5 يونيو 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمي رغم رهانات وقف رفع الفائدة مع صعود الدولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 234.54 ريال (62.54 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 205.23 ريال (54.73 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 175.91 ريال (46.91 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,294 ريال (1,945 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 234,538 ريال ( 62,543 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا في الأسواق العالمية في تعاملات محدودة النطاق اليوم الإثنين مع ارتفاع الدولار مدعوما بتقرير قوي عن الوظائف بما فاق أثر احتمالات توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% مسجلا 1945.09 دولار للأوقية (الأونصة) وجرى تداوله في نطاق بلغ 7 دولارات.

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1959.80 دولار للأوقية.