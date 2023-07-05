أسعار الذهب اليوم في السعودية 5 يوليو 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما ارتفع سعر الذهب العالمي قبل صدور محضر اجتماع البنك المركزى الأمريكى اليوم ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 231.80 ريال (61.81 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 202.83 ريال (54.09 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 173.85 ريال (46.36 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,209 ريال (1,922 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 231,801 ريال ( 61,814 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء بينما يترقب المستثمرون صدور محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم ، ناهيك عن تأثير الدولار القوي على أسعار المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

سجلت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1925.44 دولار (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2% إلى 1932.60 دولار.