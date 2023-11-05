أسعار الذهب اليوم في السعودية 5 نوفمبر 2023.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا مع نهاية تعاملات أول أمس ، لكنه تكبد 1% خسارة أسبوعية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 240.34 ريال (64.09 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 210.30 ريال (56.08 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 180.26 ريال (48.07 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,475 ريال (1,993 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 240,338 ريال (64,090 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أول أمس مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات ضعيفة للوظائف في الولايات المتحدة عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لن يرفع أسعار الفائدة مجددا، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1994.28 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في الجلسة السابقة عند 2003.69 دولار.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1999.2 دولار عند التسوية.