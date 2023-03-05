أسعار الذهب اليوم في السعودية 5 مارس 2023.. استقرار المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا محققا مكاسب أسبوعية 2.2% فى ختام تعاملات أول أمس ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 224.15 ريال (59.73 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 196.13 ريال (52.26 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 168.11 ريال (44.80 دولار).

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,971 ريال (1,858 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 224,147 (59,727 دولار).

سهر الذهب العالمى

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس لتصعد إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين مسجلة أول ارتفاع أسبوعي لها في خمسة أسابيع إذ تسبب تراجع الدولار و عوائد سندات الخزانة الأمريكية فى الشعور بالارتياح بين المستثمرين بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز.