أسعار الذهب اليوم في السعودية 5 سبتمبر 2023.. تراجع محدود

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما انخفض سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 233.54 ريال (62.28 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 204.35 ريال (54.49 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 175.16 ريال (46.71 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,263 ريال (1,937 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 233,537 ريال ( 62,277 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، بينما تبحث الأسواق عن المزيد من الإشارات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي النقدية بعد توقف أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع هذا الشهر، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.08% إلى 1936 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% إلى 1962 دولار للأوقية.