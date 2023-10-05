أسعار الذهب اليوم في السعودية 5 أكتوبر 2023.. تراجع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع انخفاض عائد السندات الأمريكية والدولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 219.44 ريال (58.52 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 192.02 ريال (51.20 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 164.58 ريال (43.89 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,825 ريال (1,820 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 219,441 ريال ( 58,518 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الخميس ليتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات، وهي الأطول منذ عام 2016، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلاها في الفترة الماضية، بحسب وكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1826.49 دولار للأوقية (الأونصة) ، في محاولة للتعافي من أضعف مستوى له منذ مارس الذي لامسه أول أمس.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1840.90 دولار.