أسعار الذهب اليوم في السعودية 5 أغسطس 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى نهاية تعاملات أمس إلا أنه تكبد خسارة أسبوعية 0.9 %، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 234.36 ريال (62.50 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 205.07 ريال (54.68 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 175.77 ريال (46.87 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,289 ريال (1,944 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 234,357 ريال ( 62,495 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أمس الجمعة بعد أن أدى تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أضعف قليلا من المتوقع إلى انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة مما سمح ببعض الانتعاش للمعدن الأصفر الذى اتجه نحو تسجيل أسوأ أسبوع في شهر ونصف الشهر، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1940.86 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن سعر الذهب انخفض 0.9 % خلال الأسبوع المنقضى.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1976.10 دولار.