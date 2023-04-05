أسعار الذهب اليوم في السعودية 5 أبريل 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي لأعلى مستوى فى شهر بفضل دعم البيانات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 243.97 ريال (65.04 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 213.48 ريال (56.91 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 182.98 ريال (48.78 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,587 ريال (2,023 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 243,970 ريال ( 65,035 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليصعد إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2022، إذ واصل رحلة الصعود بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة الرهان على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2021.97 دولارا للأوقية (الأونصة).

و استقر سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية عند 2038.70 دولار.