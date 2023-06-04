أسعار الذهب اليوم في السعودية 4 يونيو 2023.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما أغلق سعر الذهب العالمي على تباين محققًا مكاسب أسبوعية 0.2% في ختام تعاملات أول أمس. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 234.95 ريال (62.65 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 205.58 ريال (54.82 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 176.21 ريال (46.99 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7.307 ريال (1.949 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 234.948 ريال ( 62.653 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على تباين، فى ختام تعاملات أول أمس، إذ أدّت بيانات الوظائف الأمريكية الأكثر ارتفاعًا من المتوقع، إلى رفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكن المعدن النفيس اتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية حيث أبقت أرقام البطالة المرتفعة الآمال على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.