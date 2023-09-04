أسعار الذهب اليوم في السعودية 4 سبتمبر 2023.. عيار24 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 234.63 ريال (62.57 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 205.31 ريال (54.75 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 175.98 ريال (46.93 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,297 ريال (1,946 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 234,634 ريال ( 62,569 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين، لتتجه صوب أعلى مستوى في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، مدعومة بتراجع طفيف لمؤشر الدولار واحتمالات أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، وفقا لوكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.25% إلى 1945 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.23% إلى 1971 دولار للأوقية.