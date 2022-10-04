أسعار الذهب اليوم في السعودية 4 أكتوبر 2022.. المعدن الثمين يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتى ارتفاع أسعار الذهب فى أسواق السعودية متماشيا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم مع انخفاض الدولار، وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى السعودية طبقا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 206.31 ريال (54.88 دولار).

سعر الذهب عيار 21

ويلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 180.53 ريال ( 48.02 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 154.73 ريال (41.16 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 6,416 ريال ( 1,707 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 206,309 ريال ( 54,881 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتصعد لأعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع ، محفزة جميع المعادن النفيسة على تحقيق مكاسب، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مجددا بعد تسجيل أعلى مستوياتها منذ أعوام، مما أعاد الجاذبية للمعدن النفيس الذي لا يحقق عائدا، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 2.5% إلى 1707.20 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر عند 1710.39 دولار.

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1717.60 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.5%، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.