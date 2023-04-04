أسعار الذهب اليوم في السعودية 4 أبريل 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في السعودية، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع تقييم المستثمرين لخفض إنتاج أوبك وبعد البيانات الأمريكية الأخيرة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 239.24 ريال (63.78 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 209.34 ريال (55.81 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية 179.43 ريال (47.84 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى السعودية 7,440 ريال (1,984 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى السعودية 239,237 ريال ( 63,781 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية تراجعا اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين للمسار المتوقع للسياسة النقدية بالولايات المتحدة بعدما أظهرت بيانات تراجع نشاط الصناعات التحويلية هناك، ووسط مخاطر تضخمية أثارتها تخفيضات الإنتاج من مجموعة أوبك الموسعة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1978.10 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1997.30 دولار.